Cyril CYRIL GUILLETON

Après 18 ans dexpérience au service du client, mon rêve de travailler le bois professionnellement sest concrétisé avec le concours de lEcole dAmeublement de Paris « La Bonne Graine » Jai suivi une formation de 10 mois diplômant et obtenu mon CAP, les différents stages effectués en entreprise mont permis de mettre en pratique les techniques de bases du métier et apprendre à utiliser les différentes machines-outils, je suis minutieux, perfectionniste, organisé et motivé, jaime partager et travailler en équipe.

Aujourdhui je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans ce domaine qui me passionne.





Mes compétences :



Rigueur

Ecoute

Gestion de la relation client

Esprit d'équipe