Cyril DANIEL

Je suis actuellement en poste à BUSINESS FRANCE (anciennement UBIFRANCE) depuis 2002, L'agence française pour le développement international des entreprises en tant que Responsable de domaine internet / Intranet à la DOSI.



J'ai pour principale mission de mettre en place les projets prévus dans le cadre du schéma directeur et suis garant du respect des plannings et budgets alloués.

Je me fais également le relais entre les utilisateurs et les différents postes informatiques (MOA/MOE).



J'ai occupé le poste de chef de projet web pour de nombreux sites internes.



Auparavant j'ai travaillé chez Startem / Datops en tant que chargé de veille technologique et informatique, avant de tenter une autre expérience dans d'autres sociétés.



Mes compétences :

PHP

Gestion de projet web

Système d'information

Gestion de projet

Informatique