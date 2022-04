Cyril DE BOISSIEU

Cinquième Année (Majeur électronique):



• Conception de circuits intégrés analogiques et numériques

• Modélisation comportementale des systèmes électroniques (VHDL, VHDL-AMS, MATLAB, …)

• CAO des circuits intégrés (dessin de masques, LVS, DRC, …)

• Processeur spécialisés (vidéo, audio, DSP, …)

• Architectures parallèles (systèmes à plusieurs processeurs)

• Systèmes sur puces (SOC)

• Contraintes industrielles et technologiques, connaissances des normes, standards, certifications

• Techniques spécifiques (Radio Fréquence, Capacités commutées)

• Conception de microsystèmes

• Communication numériques

• Automatique





Quatrième Année:



• Électronique de puissance

• Optoélectronique

• Fonctions analogiques

• Électronique numérique avancée

• Systèmes à microprocesseurs

• Fichiers et bases de données

• Systèmes d’exploitation et programmation concurrente

• Traitement numérique du signal et automatique

• Réseaux et protocoles

• Électronique des systèmes embarqués

• Circuits Logiques Programmables et Synthèse Logique

• Projet électronique



Troisième Année:



• Bases de la physique quantique et des semi-conducteurs

• Composants et circuits électroniques analogiques élémentaires

• Électronique des systèmes linéaires

• Programmation structurée et algorithmique

• Mathématiques appliquées et Probabilités

• Électrotechnique

• Physique optique et capteurs

• Amplificateurs opérationnels et applications

• Programmation orientée objet et algorithmique

• Signaux, systèmes linéaires et image

• Projet informatique

• Projet de création d’entreprise



Mes compétences :

AMS

Cadence

Labview

Logic

Matlab

Matlab simulink

MySQL

Simulink

VHDL

VHDL AMS