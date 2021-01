Cyril DE LAMMERVILLE (HEURTAULT DE LAMMERVILLE)

Bienvenue sur mon profil ! Je suis actuellement en Master de communication à Sup de Com au campus de Bordeaux.

J'ai déjà effectué plusieurs stages en communication, mes missions principales étaient les suivantes : gestion des réseaux sociaux, photographie, retouche photo, montage vidéo, veille concurrentielle, aide à la stratégie de communication et création de différents visuels via la suite Adobe.



Dans le futur j'aimerais être community manager :

Pour moi, les réseaux sociaux sont des outils formidables qu'une entreprise doit utiliser pour pouvoir communiquer facilement avec sa clientèle et créer un lien avec cette dernière. Aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux et ce sont des moyens incroyables pour communiquer.