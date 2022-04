Cyril DE MENGIN FONDRAGON

De formation ingénieur en informatique et mathématiques appliquées de l’ENSEEIHT et ‘Master of Science’ en informatique du Georgia Institute of Technology à Atlanta (USA), j’ai rejoint Safran Electronics & Defense pour participer au développement logiciel d’un système de préparation et de restitution de mission pour les hélicoptères de l’Armée de Terre française. Rapidement, ma mission a évolué vers l’ingénierie système du système d’information terminal de l’Armée de Terre. Puis, j’ai saisi l’occasion de montrer mes compétences en tant que responsable techniques de plusieurs projets : responsable système, responsable MCO matériel et logiciel… et en tant que responsable de projets.



Mon énergie, mon bon relationnel et mon aisance à la communication orale ont fait de moi le démonstrateur officiel (salons, visites de ministres, d’états-majors…) de tous les projets et produits de notre unité de programme. De même, mon pragmatisme et mon aisance à la vulgarisation ont fait de moi le référent de l’unité de programme pour la rédaction des dossiers justificatifs du CIR.



Mes compétences :

Informatique

Modélisation

Technology

Reporting

DO-178

8D

Gestion de la relation client

DMAIC

Gestion de projet

Management