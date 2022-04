Cyril DE WAZIÈRES

M'appuyant sur mes 18 années d'expérience dans le domaine commercial (GMS, CHD et point de vente) dans le secteur agroalimentaire, je supervise , depuis près de 4 ans, une équipe de 5 commerciaux dans le secteur Textile (Accessoires Chaussants, Mercerie, Shoe Care). Mes objectifs chiffrés sont à la fois le développement du portefeuille clients existant ainsi que la conquête de nouveaux clients (Prospection) qui nous assure le développement de demain. Mon objectif personnel, en tant que manager est le développement des compétences des individus au sein de mon équipe pour les amener à dépasser leurs limites et réussir les objectifs fixés.

Mon esprit compétiteur me pousse à ne jamais rien lâcher et à chercher en permanence la meilleure organisation pour augmenter nos performances individuelles et collectives. C'est ce qui fait aussi la richesse de mon métier de manager.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Négociation

Management

Commerce

Textile

Customer Relationship Management