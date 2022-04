Cyril DEFRANCE

Après des études de commerce international, principalement basées sur les langues étrangères (anglais, allemand), j'ai eu l'occasion d'intégrer la centrale d'achats Auchan pour mon stage de fin d'études. Cette expérience m'a permis de choisir ma voie: les achats, et en particulier dans le domaine du textile pour lequel j'ai une très forte sensibilité.



Après avoir fait mes classes en tant que gestionnaire achats chez Jules pendant 3 ans, je suis acheteur pour l'enseigne KIABI depuis 5 ans.

Maille, chaîne et trame, accessoires, tous ces produits font partie de mon quotidien.

Ma mission: sourcer les fournisseurs, négocier, suivre les productions et en assurer la livraison dans les meilleurs délais.



Mes compétences :

Sourcing

Négociation

International

Management

Textile

Achats

Voyages

Chef de produit

Mode