20 ans d'expériences dans la distribution spécialisée dans de multiples enseignes et comme chef d'entreprise me permettent aujourd'hui d'être compétent dans le management opérationnel et la direction de centres de profit.

Homme de terrain, je maîtrise la gestion d'équipes, le pilotage de tableaux de bord, et le suivi des activités.



Mes compétences :

Management opérationnel

Direction commerciale

Commerce

Bâtiment (relation clientèle)

Informatique

Gestion

Merchandising