Cyril DELACOURT

Auteur (livre de poésie à paraître), musicien, auteur de théâtre, comédien, metteur en scène, je dirige la "Compagnie Chaussettes aux Pieds". En tant que tel, je recherche des lieux ou associations désireuses de recevoir notre spectacle (ambiance Café-Théâtre) "Copier-Coller" Humour, musique et mauvaise foi. Je propose aussi des concerts seul avec mes textes, ma voix et ma guitare (ambiance chanson française) ou des lectures publiques (textes poétiques et dynamiques).



Mes compétences :

Auteur

Auteur compositeur

Comédien

Compositeur

Metteur en scène