Je suis rigoureux et sais m'adapter, ai utilisé plusieurs logiciel de CAO et sais me servir de machine outil conventionnelle.

Fort d'une expérience en bureau d'étude de 2 ans dans le domaine pharmaceutique je sais allier conception et réglementation du type FDA et norme GMP

Je reste ouvert a d'autre domaine que le bureau d'étude du type usinage, prototypage, maintenance, production ...