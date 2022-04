Cyril DELBECQ

Après avoir travaillé un peu plus de 6 ans sur des fonctions de direction de Business Units en SSII, j'ai décidé en 2006 de me "lancer" dans la folle mais néanmoins ennivrante aventure qu'est la création d'entreprise.



INEAT CONSEIL est une société dynamique et en croissance dans un contexte concurrentiel fort et sur un marché en constante évolution.



Que ce soit pour échanger sur notre activité, sur la création d'entreprise, ou sur tout autre sujet, n'hésitez pas à me contacter.



A bientôt



Mes compétences :

Alfresco

BPM

Business

Documentum

FileNet

GED

Gestion de contenu

J2EE

JAVA

Java j2ee

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Sharepoint

NTIC

Nuxeo

OpenText

Plongée