Cyril DELMON

Gestion et direction de services et de départements en ingénierie et dans des projets majeurs ( > à 1 md€ et de 1 million d'heures/an) dans les secteurs:

- Mise en service,

- Maintenance industrielle et revamping,

- Logistique

- Achat

- Soutien Logistique Intégré

- Ingénierie des grands systèmes

- Service et support client



Grande expérience à l'international. 12 ans au Maghreb et Machrek, 4 ans en Asie, 3 ans aux Amériques.



Mes compétences :

Soutien logistique

Maintenance industrielle

Management de projets

Construction navale

Aéronautique

Air Traffic Management

Infrastructure industrielles

Achat

Maintenance

Logistique

Gestion de programme

Soutien logistique intégré

Gestion de projet

Mise en service

Affaires Internationales

Gestion des données

Maîtrise d'ouvrage