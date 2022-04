Madame, Monsieur bonjour,



Diplômé du DUT informatique ainsi que d'une formation de Technicien d'Assistance en Informatique, je recherche activement un emploi de "Technicien de maintenance en informatique" / "Formateur en informatique" dans l'Oise.



Je suis très motivé, polyvalent et recherche un emploi stable ou je pourrai m’épanouir.

Je me tiens à votre disposition pour un éventuel rendez-vous ou informations complémentaires.



Cordialement,

Cyril Desprez



Mes compétences :

Motivée et responsable

Maintenance informatique

Pédagogie

Formateur informatique

Diplomatie

Relations Publiques

Dépannage informatique