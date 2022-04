Cyril DONADILLE

Ayant suivi une formation littéraire et bureautique, et ayant une expérience très positive dans le secteur commercial, j'ai intégré il y a 4 ans la Société LINKIMEDIA, pour assurer les fonctions de Rédacteur WEB SEO et de Chargé du développement commercial. Je peux ainsi mettre pleinement en avant mon attrait pour l'écriture, et ma fonction commerciale me permet régulièrement de relever de nouveaux challenges, et motive mon attrait pour les relations non seulement commerciales mais aussi humaines.



Je suis écrivain, et l'auteur de 7 recueils de pensées, réunis au sein de mon site internet e-commerce :

Mes livres sont accessibles à la vente sur mon site internet pour la modique somme d'1 Euro, afin de permettre à tous, du plus au moins aisé, de pouvoir lire ce que j'écris.



Je transpose par écrit mes réflexions et mes ressentis à propos de thèmes variés, et mes pensées s'adressent à tous, puisque chacun peut s'y retrouver. C'est une passion pour moi.



Dans le domaine professionnel, je suis capable d'une appréciable adaptabilité, ce qui m'a permis d'occuper différents postes, sans liens directs entre eux. J'ai ainsi pu être employé, occuper des fonctions d'encadrement d'équipes, me permettant d'ainsi développer mon intérêt pour le commercial et les rapports humains. Dans la vie quotidienne, j'apprécie beaucoup les plaisirs simples, et la chaleur de l'amitié.



Je suis un épicurien, et j'essaie au mieux de profiter de la vie. Je suis passionné de montres de prestige et de bijoux, de belles mécaniques automobiles. J'apprécie beaucoup les chats et leur personnalité, ainsi que l'humour qui est le langage de la joie de vivre. Je suis d'esprit curieux, volontaire, adaptable facilement.



Mes compétences :

Sens du contact

Analyser écouter réfléchir agir

Ecriture