Cyril DONATI

Des vendanges de ma formation initiale à la direction d'un établissement 3 étoiles, j'ai toujours été attiré par la nouveauté, l'écoute et la qualité d'un service.



Après un poste de sous-directeur dans un établissement*** de 31 chambres et 2 salles de réunions près de la Gare de Lyon, j'ai apporté mes connaissances à la réorganisation d'un hôtel de 47 chambres.(classement hotelier, suivi de chantier, relation clientèle, commercialisation, reporting...).



Je gère actuellement une cafeteria d'entreprise par l'intermédiaire de la société Cafeine Café Out Paris ( foodtruck, labo, vente en BtoB et BtoC).



Mes compétences :

Tourisme

Btob

Hebergement

Negociation

Management