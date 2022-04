Cyril DORÉ

Management stratégique.

Management opérationnel.

Management tant dans l'univers "B to B" que "B to C".

Avec une spécialisation en vente cycle court "one shot".

Recruter, former,animer,démontrer et faire évoluer afin de développer le potentiel des individus.

Développement de centres de profits de réseaux commerciaux en adéquation avec les objectifs définis.

Elaboration de budget ,de politique et de stratégie commerciale.



Mes compétences :

Commercial

Droit du travail

Code de construction

Communication

Recrutement

Développement commercial

Marketing direct

Management stratégique

Vente directe

B to B

Directeur régional

Manager

Direction commerciale

Organisation

Métaprogramme

Analyse transactionnelle

PNL

B to C

directeur des ventes

chef des ventes

one shot

cycle court

management operationnel

formation