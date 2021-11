Cyril DOYET (DOYET)

Graphiste a toujours été ma passion quand je l'ai découverte à la fin de ma 3éme, je me suis toujours intéresser au logo, à la création également au dessin. Je m'intéresse

à tous les secteurs liés à ce domaine.



Lors des mes différents stages et travaux, j'ai acquis de nombreuses connaissances et compétences dans le domaine de la PAO et de la vidéo (en montage et motion design).

Je suis quelqu'un de polyvalent, très minutieux et organisé. Autodidacte, j'apprends vite et m'adapte à n'importe quel poste qui touche la PAO ou la vidéo comme le motion design.



Ayant travaillé pour différentes marques connues dans le monde entier comme Peugeot, Citroën, Cadillac,



Mercedes ou encore Disney.



Je peux donc prétendre à avoir les connaissances et les bases du luxe ou même du monde du travail dans le domaine de graphiste avec 8 ans d'expérience.