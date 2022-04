Cyril DRIEUX

Bonjour , étant désireux de changer d’entreprise et de région, je suis a la recherche d'un emploi.



Habitant en ce moment dans le Nord(59) et travaillant pour LTDM Maintenance, une société sous-traitante du groupe ARCELOR MITTAL, je suis à la recherche d’un poste d’animateur ou de responsable dans le secteur de la qualité-sécurité dans la région de la Vendée (rapprochement familial).



Ayant une expérience de plus d’un an au poste d'adjoint au responsable QSE, je suis autonome et motivé.



Travaillant sur le site d’ARCELOR MITTAL Atlantique qui a pour objectif le zéro accident, j’ai acquis une certaine connaissance de la sécurité et de la mise en place des moyens pour éviter l’accident.





Mes compétences :

Excel

Analyse de risque

Plan de preventions

GMAO Maximo

Word/OpenOffice

Suivi qualité

Analyse fonctionnelle

CAO/DAO

Modes opératoires en sécurité

Lean management

Norme ISO 9001

Audit interne

Certification MASE

chiffrage de Devis

accueil des nouveaux arrivants

accueil des intérimaires