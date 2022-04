Cyril DROUET

Je suis en recherche active et disponible immédiatement. J'ai la possibilité d'être en télétravail si l'entreprise se trouve éloignée de mon domicile.



Missions en amont :

- effectue des analyses du risque sur mon portefeuille avec l'assureur crédit (et négociation avec la commission d'arbitrage)

- gère les ouvertures de comptes en analysant la solvabilité des nouveaux clients (recherche sur Orbis, Ellipro, Credit safe)



Missions en aval :

- identifie les retards de paiement et met en oeuvre les actions nécessaires (relance par courriel ou par téléphone en anglais ou en espagnol) au traitement des dysfonctionnements, tout ne négociant la mise en règlement des créances dans les meilleurs délais

- traite de manière durable ces retards de paiement en identifiant le fait générateur et en proposant ou en pilotant des actions correctives

- collabore avec les acteurs en interne pour piloter la gestion des comptes dont j'ai la charge

- traite les règlements quotidiens

- assure le conseil aux opérationnels

- alerte sur les dossiers nécessitant une action de la hiérarchie