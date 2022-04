Cyril DROULEZ

Issu d’une formation initiale en Chimie puis d’une spécialisation dans le domaine des polymères, j'ai acquis des compétences dans le domaine de l'extrusion.



Mon expérience au sein de Limagrain Céréales Ingrédients m'a initié à l'extrusion bi-vis de matières plastiques ainsi qu'à l'extrusion monovis et l'extrusion gonflage (transformation de matière plastique en film plastique).



Aujourd'hui, je mets à profit mes connaissances et continue de développer mes compétences en extrusion bi-vis, au sein de la société CLEXTRAL, en tant que leader d'essais agroalimentaires en réalisant des essais clients, assistant nos clients d'un point de vue process et en réalisant la mise en route de ligne de production sur sites.



Mes compétences :

Procédés de plasturgie

Synthèse de polymères

Caractérisation physico-chimique des polymères

Elastomères et caoutchouc

Polymères

Chimie

Extrusion