Les qualités qui font de moi un consultant qualifié et compétent :

- Mes méthodes de recherche, le travail d'analyse et de synthèse ainsi que les qualités rédactionnelles

- Ma maîtrise des outils informatiques, et plus particulièrement de SAS, dont je suis certifié « Base Programmer », et de VBA

- Ma curiosité, ma rigueur, mon aisance relationnelle et mon goût pour le travail en équipe