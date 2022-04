Cyril DUBERT

Je suis devenu professionnel comme technicien de maintenance depuis 2 ans et est très intéresser par ce metier qui me tiens à coeur de le poursuivre au mieux et ceux pour etre au service des personnes dans tous les domaines comme ; dans l'electricité ,la plomberie et le cvc .

Actuellement je travaille dans un immeuble de bureaux pour PO ,je souhaite evoluer et ne pas rester que technicien mais avoir des responsabilites .

J'ai quitté les chantiers ou je travaillais en tant que tuyauteur apres avoir eu mon diplome de PLOMBIER CHAUFFAGISTE avec les 2 options (sanitaire et chauffage) ensuite apres une periode de chomage j'ai decider de faire une formation dans le froid commercial et est obtenu un diplome par le bias de l'AFPA celui DE MONTEUR DEPANNEUR FRIGORISTE