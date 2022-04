Cyril DUBOIS

Développeur spécialisé dans le développement de site internet en Javascript, HTML5 et CSS3 en cours de reconversion dans l'élaboration de communication orienté web (digital) et dans l'UX/UI Design.



Spécialisations : Montage et intégration HTML5 / CSS3, Javascript (jQuery, Angular2, Vuejs), ergonomie des sites internet et UI / UX Design.



Mes compétences :

PHP

JavaScript

Symfony2

JQuery

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Web design

CSS 3

Intégration

HTML 5