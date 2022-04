Diplômé d'un BTS et d'une licence professionnelle Services Informatiques aux Organisations spécialité Systèmes et Réseaux, je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi.



Mes compétences :

Windows XP, 7 et 10

Raspberry Pi2

Windows Server 2008, 2012

Linux Debian, Ubuntu

OCS-GLPI

Supervision

Apache

DHCP

Active Directory

Routage IP

TCP/IP