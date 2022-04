Cyril DUEYMES

Suite à l’obtention de mon doctorat de chimie en 2009, je me suis ensuite orienté vers l’enseignement dans le secondaire. Je souhaite aujourd’hui donner une nouvelle direction à ma carrière dans une entreprise offrant de nombreuses possibilités professionnelles d’évolution, tout en étant proche de mes valeurs personnelles.



Durant ma thèse j’ai pu encadrer des stagiaires de master, et j’ai particulièrement apprécié de transmettre mes connaissances et mon savoir faire en chimie. C’est donc pour cela que je me suis ensuite dirigé vers l’enseignement, pour pouvoir participer à l’apprentissage de la science auprès des jeunes, mais aussi transmettre des valeurs de rigueur et de sérieux, primordiales en Sciences Physiques.



Ainsi, depuis janvier 2010, j’ai enseigné dans des collèges, des lycées généraux et des lycées professionnels. J’ai ainsi pu acquérir une certaine expérience. Auprès des élèves, j’ai ainsi pu adapter mes pratiques à la diversité des publics rencontrés. J’ai aussi su m’intégrer dans les équipes de travail, malgré les spécificités propre à chaque établissement.





Mes compétences :

Communication et rédaction scientifique

Techniques de synthèse et d'analyse

Outils informatiques spécialisés

Organisation et coordination scientifique