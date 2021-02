Cyril DULOUT

Spécialiste VMware et Microsoft avec solide expérience en fiabilisation et en rationalisation du SI.



J'ai occupé des postes mêlant l'expertise technique, la coordination de services et le management de collaborateurs.

Je coordonne et/ou réalise les opérations techniques telles que Migrations, Évolutions, Virtualisations, Consolidations sur Datacenters, VMware, Infrastructures Microsoft, MS SQL, Stockage ...



Je suis passionné par les technologies de virtualisation du SI et j'adore mon boulot !



Mes compétences :

SQL Server

ITIL

Rationalisation du SI

Active Directory 2003/2008

Infrastuctures virtuelles VMware

Windows server

Cisco IOS

Virtualisation Vmware

SAN

Manager

Terminal server