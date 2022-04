Cyril DUPONT

Entré en tant qu'ingénieur support production chez l'opérateur de télécomunications Bouygues Telecom, j'ai eu la chance de participer à une véritable aventure industrielle qui a vu passer cette entreprise du simple status de start-up à celui d'acteur reconnu dans son domaine d'activité.



Durant ces 7 ans il m'a notamment été confiée la mission de monter ma propre équipe d'ingénieurs experts, et de mettre en place les bases d'une exploitation informatique réellement industrielle: simplification, automatisation, supervision, et métrologie ont été mes maîtres mots. Une fois le but atteint, l'activité d'exploitation a pu alors être externalisée.

L'envie de me remettre en question et "de voir autre chose" est venue, et ma famille et moi avons décidé de tenter l'aventure en province.



Depuis lors, je travaille toujours dans le domaine du test, au sein de la société Française des jeux, à la qualification de l'application gérant les sites Web (institutionnel et marchand) de l'entreprise.



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipe

Gestion d'incident

Gestion du changement

Informatique

ITIL

Management

Microsoft SQL

Oracle

Oracle SQL

PL SQL

Putty

Shell

Télécoms

UNIX

Unix Shell