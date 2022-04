Cyril EL ASRAOUI

Bonjour,



Bénéficiant d'une expérience de 4 ans au poste de Chef d'équipe chez McDonald's , j'ai pu développer de multiples compétences en matière de gestion d’équipe, de service client et une facilité d’adaptation que je souhaite maintenant mettre à profit chez vous.



Toujours dynamique, rigoureux, je sais également écouter et prendre en compte la spécificité des requêtes qui me sont formulées. Ces qualités me permettront, je l'espère, de remplir et dépasser les missions dont j'aurai la responsabilité.



N'hésitez pas à me contacter si vous désirez plus d'informations sur mon profil.



Cordialement