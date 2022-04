Cyril ELSENER

En recherche d'emploi .

Forte de mon expérience dans la vente auprès des particuliers et professionnels, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière.

Habituée à répondre au mieux aux besoins de mes interlocuteurs, je sais faire preuve d'analyse et d'écoute

pour mener à bien mes missions.

Dynamique, rigoureux, motivé, j'ai l'esprit d'initiative et d'équipe et j'aime la relation gagnant/gagnant.



Mes compétences :

Esprit et synthèse et d'équipe

Sens de l'organisation et méthodique

Marketing relationnel

Diplome est persuasif