Nous sommes une entreprise française de fabrication de literie.

Nous travaillons en famille depuis plus de 20 ans et toujours avec le soucis de la qualité dans nos produits et nos services (conseil et livraison).

Nos matelas, sommiers et matelas bébé sont élaborés avec des matériaux simples mais sains avec un impact minimal sur l'environnement.

Nous proposons et satisfaisons les collectivitées (hotels, internats,...) ainsi que les particuliers.



Sur notre site internet:Array vous retrouverez une de nos gammes de produits.



Une nouvelle literie est un choix réfléchi, je peux vous apporter un conseil par mail (cyrilescot@gmail.com) ou par téléphone (06 31 23 47 47).



Pour vous servir au mieux qu'il soit,



Cyril Escot.