Bonjour,



Je suis un jeune informaticien avec plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le milieu professionel, mon parcours m'a permis de collaborer au sein de prestigieuses sociétés.

J'étudie actuellement les différentes opportunités de lancer mon activité.



Ces dernières années, j'ai décidé de voyager pour enrichir mes expériences et avoir une connaissance des autres marchés.

Ces voyages me permettent de créer des contacts, découvrir de nouveaux horizons et améliorer mon niveau en langues étrangères.



J'ai aussi un fort attrait pour les arts-martiaux, qui m'a mené dans une formidable expérience de 2 ans d'enseignement que j'ai vécu aux cotés de mon frère Stéphane dans un club de kung-fu wushu au sein de l'association les 3 petits singes que j'ai décidé de créer lorsque mes professeurs décidèrent de ne plus enseigner.

Voici le lien vers le site des 3 petits singes:

www.3petitssinges.info



J'étudie désormais différents projets qui me tiennent à coeur et qui très bientôt je l'espère porteront leurs fruits.



Merci de m'avoir lu.



Cyril Estrabaut



Mes compétences :

Administrateur réseaux

Network administrator

Administrateur système

System administrator