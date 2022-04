Cyril FAIRISE

Lors de mes études, j'ai appris plusieurs langage de programmation web :

- PHP

- HTML (version 4 et 5)

- CSS (version 2 et 3)

- JavaScript

- SQL et MySql



De plus lors de mes stages en entreprise, j'ai appris à utiliser :

- Flash

- des CMS : Wordpress, SPIP et Prestashop



Je possède également des compétences dans d'autres langages :

- Java

- Cobol



Tout au long de mes expériences professionnelles et de mes études, j'ai pu développer des qualités importantes dans le milieu de la programmation :

- Précision

- Rapidité d’exécution

- Adaptation

- Travail en équipe

- Anglais technique