Je m'appelle Cyril Figuin, j'ai 19 ans et je suis originaire de l'île de la Réunion. Je suis actuellement étudiant à la Prépa des INP de Nancy. Je porte un intérêt particulier pour les nouvelles technologies (notamment tout ce qui touche le monde de l'informatique et des télécommunications) et j'ai pour objectif d'intégrer une école d'ingénieur du groupe INP en informatique (ENSEEIHT (INP Toulouse), ENSEIRB-MATMECA (INP Bordeaux Nouvelle Aquitaine), TELECOM NANCY (INP Lorraine), ESISAR (INP Grenoble), ENSIMAG (INP Grenoble)).



Mes compétences :

Mac OS

Ubuntu

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Ada

SolidWorks

GIMP

Microsoft Windows

JavaScript

Logiciel libre

LibreOffice

Python

Microsoft Office

LaTeX

Inkscape

Python Programming

Apple MacOS

GNU

IBM OS/2