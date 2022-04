Cyril FONTENEAU

Postes serveurs et clients Intel, Unix ,Linux (simples ou robotisés) :

Installations, paramétrages en environnement hétérogène.



Déploiements et administrations des systèmes d’exploitations :SOLARIS, AIX, HP/UX, IRIX, WINDOWS, LINUX, CITRIX, VMWARE ESX (VMCP N°7161).



Stockage et sauvegarde (SAN, NAS ...) :

Installations, administrations de baies de stockage (Netapp, SUN, IBM)

Installations, administrations de logiciels et robots de sauvegarde ( Atempo, Veritas, ArcServe….)



Fermes de calculs Linux :

Installations et administrations de clusters Linux(Xcat,CSM, Kickstart, BladeCenter).

Logiciels .



Installations, paramétrages, migrations logiciels en milieu hétérogène :

CAO (Catia, Ideas, Unigraphics, Robcad, Euclid, Alias, Pro-E Wildfire….)

Calculs (Radioss, Fluent, Abaqus, Pam, …)

Microsoft (Exchange, Office,ISA Server, …)