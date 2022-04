Cyril FOREST

Je suis en recherche active d'un poste d'Ingénieur Matériaux et/ou Procédés.



Mon cœur de métier étant l'Ingénierie Matériaux et ayant un goût prononcé pour les nouvelles technologies et l'innovation, je souhaite intégrer une équipe Recherche & Développement afin de mettre à profit et développer mes compétences techniques.

Rigoureux, dynamique et ayant l'esprit d'équipe, j'aime travailler en laboratoire, sur le terrain et sur les projets. Ayant une double compétence (en gestion de projets, de production et de la qualité), je suis apte à travailler sur des projets faisant appel à des compétences transversales.

Passionné de sport, d'astronomie et sensible au développement d'énergies vertes, j'aimerais travailler dans les secteurs du sport, du spatial et de l'aéronautique ou de l'énergétique.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter : cyril.forest86@gmail.com



Mes compétences :

Science des matériaux

Force de proposition

Métallurgie

Modélisation numérique

Adaptabilité

Rédaction scientifique

Maîtrise statistique des procédés

Choix des matériaux

Corrosion

Corrélation d'images

Rédaction technique

CATIA V5

Essais mécaniques

CES Selector

8D

MS Project

Semiconducteurs

Tribologie

Simulation numérique

Cast3m

Mathematica

Lean Manufacturing

Diagramme de PARETO

5 Pourquoi

GANTT Project

Aisance relationelle

Plans d'expériences

Céramiques

Traîtements et revêtements de surface

Brainstorming

Programmation informatique

Calcul de coûts

Normes ISO

Préparation d'échantillons

Gestion de la qualité

Résistance des matériaux

Microscopie electronique

Assemblages collés

Polymères

Travail en équipe

Composites

Management

Ouranos

Sûreté de fonctionnement

Pack Office

Méthode des éléments finis

MATLAB

PDCA

Caractérisation des matériaux

HyperMesh

Q.Q.O.Q.C.P.

Cartographie des processus

Analyse physico chimique des matériaux

Bétons

Python

5S

PERT

Gestion de projet

Statistica

Cont