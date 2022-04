Cyril FOROT

Passionné par l'organisation d'événements, j'ai passé avec succès le Bachelor "Chef de projet événementiel" à l'école Sciences-U de Lyon.



Après un stage de 2 mois à Takamaka Grenoble comme assistant chef de projet événementiel, j'ai acquis lors de cette expérience les bases de l'événementiel d'entreprise.



Actuellement en stage à l'association d'aide au développement et à la promotion des marchés située à Lyon. Les responsabilités qui me sont confiées sont bien plus importantes, puisque je dois organiser l'opération "1 marché, 1 chef, 1 recette" sur 10 marchés Lyonnais dans le cadre de la Fête de la Gastronomie.



Ce stage est très formateur pour moi puisqu'il me permet de gérer un projet de A à Z.



je suis maintenant à la recherche d'une entreprise pour effectuer mon Master (événementiel et relations publiques à Sup de Pub) en Alternance.



Mes compétences :

Gestion de projet

JavaScript

Adobe

Python

Organisation d'évènements

CSS 3

HTML 5

Microsoft Office