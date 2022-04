Cyril FRANKI

Successful of more than 5 years of experience in different IS domains in multi-cultural organizations, I'm looking for new IS challenges in international environment.



I have several experiences in network and telecommunications societies, two experiences in IT security services including one in a major french bank, one experience in project management and one in consulting for a major automotive supplier. Highly organized, multi-tasker, open-minded, curious, dynamic, good management and communication skills are my main strengths.



-------------------------------



Fort de 5 ans d’expériences dans le domaine des technologies de l’information et des communications, je souhaite mettre à disposition mes connaissances et mes compétences pour de nouveaux challenges à l’international.



Ma formation, très axée technique, et mes expériences en tant que chef de projet et de consultant me permettent de faciliter les échanges avec n’importe quel corps de métier. Je suis autant à l’aise avec la technique qu’avec le fonctionnel.



Ma rigueur, mon sens relationnel, mon esprit d’équipe, ma forte motivation, mon audace, mon ouverture d’esprit et mon envie d’apprendre sont mes principales compétences.



Mes compétences :

Sécurité informatique

CEH v7.1

Management

Réseaux informatiques & sécurité

Administration réseaux

Système d'information

Information Technology

Cisco IOS

Télécommunications

SQL

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Relations clients

Relationnel

Travail en équipe

Gestion de projet

Cisco Certified Network Associate

Cisco