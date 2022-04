Notre autre agence, All In One Média Group définit votre plan média, c'est à dire la diffusion de votre spot en chaine en définissant la fréquence de diffusion et la pertinence de la cible en accord avec votre budget.



Je suis actuellement à la recherche de commerciaux indépendants (statut auto-entrepreneur) pour développer notre activité publicité et média pour la société.



Me joindre :

- Par mail : cyril.freoua@allaiomediagroup.com

- Par téléphone (portable ) : 06 35 50 90 94

- Par téléphone (fixe) : 01 43 43 13 70



Mes compétences :

Evénementiel

Montage vidéo

Effets spéciaux

Réalisation de films

Photographie

Publicité

Communication

Adobe Photoshop

Production audiovisuelle

Gestion de la production

Communication événementielle