Cyril FULGONI

Spécialiste dans le domaine technique d'usinage de pièces de haute précision dans le secteur de l'aéronautique civil et militaire, je vous adresse ci-dessous le descriptif détaillé

de mes fonctions durant trente ans auprès de la société SREBOT Technologies spécialiste de l'usinage de pièces de moteur d'avion partenaire du groupe industriel international de haute technologie SAFRAN,



De formation tourneur, j'ai gravi les différents échelons dans ce cursus pour occuper ces dernières années les responsabilités et les fonctions suivantes à savoir le poste de responsable support production,



Responsable de l'ensemble du secteur tournage dans une entreprise chargé de fournir des pièces de hautes précisions dans l'industrie aéronautique (réacteurs civils et militaires),

Chargé des dossiers consultations des industriels, de la cotation en particulier du chiffrage du temps et coûts de fabrication,

Responsable des mises au point de méthodes de reconditionnement et réduction des coûts d'usinage permettant des gains significatifs, plus de 50% , à ma société,

Interface technique et participation avec les ingénieurs, à l'élaboration des documents techniques sur la conception des gammes de fabrication,

Responsable et interlocuteur technique désigné du pilotage de pièces de haute précision en cours de développpement auprès des différents partenaires du groupe industriel international de haute technologie SAFRAN, J'ai notamment participé au programme :

- OPEN ROTOR: développement des anneaux labyrinthe et carter d'huile -

- Programme SILVERCREST : développement des redresseurs d'air, design pièce

- Programme GE 9X : optimisation du booster

- Programme M 53 (mirage 2000) pièces en rétrofit

- Programme M 88 (rafale)



Technicien responsable et manager, je me devais d'assurer en permanence que mes collaborateurs oeuvrent dans des conditions de travail, de sécurité optimales et dans le souci du meilleur esprit coopératif et constructif,



Mes compétences :

Production Management

Cost Reduction

WIP

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Siemens Hardware