Cyril GELLENONCOURT

Administrateur réseau au Centre d'Analyse et de Recherches à Illkirch.



Je suis responsable de l'administration des serveurs (AD, DHCP, mail, TSE, WSUS...) et des services réseau (internet, proxy, switch...).



Je suis aussi responsable du système téléphonique (administration de OminiPCX Alcatel-Lucent).



J'assure aussi le bon fonctionnement du parc informatique( ordinateur, imprimante...).



Je suis également responsable des achats informatique et téléphonique (devis, commandes, SAV).