Cyril GERMAIN

Gérant et création du bureau d'études CIREB en 2008



Société de conseils spécialisée dans le secteur de l'environnement, basée à Pontivy avec un rayon d'actions régional.



Domaines d’intervention :

Collecte des eaux usées : études diagnostiques, travaux de réhabilitation en méthode traditionnelle et par l’intérieur, extension de collecte, poste de refoulement…



Traitement des eaux usées : études de filières, études d’impact, Maîtrise d’œuvre complète de petites et moyennes stations d’épuration, plans d’épandage, étude de revalorisation des boues…



Assainissement non collectif : études à la parcelle, études de filières en semi-collectif…



Etudes de zonage d’assainissement collectif



Gestion eaux pluviales : schémas directeur, hydraulique urbaine…



Adduction en eau potable : traitement et distribution



Mes compétences :

Assainissement

Maitrise d'oeuvre

Suivi de chantiers

Réponse aux appels d'offres

VRD

Management