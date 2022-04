Cyril GILBERT

Catégories arts du spectacle arts du cirque et magie



bobo le clown et ses spectacles enfants dans les bouches du Rhône animation jeune public artiste pour votre événement carnaval école cirque jongleur animation anniversaire magie et magicien professionnel dans la région paca des prestations de sculpture sur ballons mais aussi des jeux avec avec sonorisation baby boom maquillage sur visage ce produit pour des comités entreprise dans les salles des fêtes et autre pour un arbre de Noël ou un goûter anniversaire.



déplacement dans les villes de marseille aubagne aix en provence toulon nice, département 13,83,84,06,en région paca,var,bouches du Rhône,vaucluse, pays France.



spectacle 13 est le spécialiste des animations dans la région paca pour vos arbre de Noël mariage baptême anniversaire carnaval faite confiance à des professionnels qui sont inscrit au GUSO déclaration URSAF passionné de cirque et de magie on une grande expérience dans le domaine de l événementiel il sorte des écoles des arts du cirque et en formation magie depuis leur plus jeune âge ils sont passionné de leur travail.



