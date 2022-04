Cyril GONDAIRE

Polyvalent et créatif, doté du sens de l’écoute et d'un goût prononcé pour les relations humaines, je souhaite intégrer une entreprise du secteur de l'édition (générale aussi bien que technique) pour accompagner et appuyer sa politique de communication et/ou prendre en charge la gestion marketing du produit éditorial. Je peux également assurer la rédaction et la mise à jour des sites externes et intranet ainsi que la veille technologique





Mes compétences :

Communication externe & interne

Stratégie de communication

Documentation

Relecture / corrections

Rédaction de contenus

Conception-rédaction