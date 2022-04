Cyril GONTIER

NOUVELLE AVENTURE

Œuvrant dans le monde de la création d'entreprise depuis 15 ans, cela devait arriver...j'ai franchi le pas et j'ai créé la société ID CONFORM en Février 2014.

Je propose au sein de cette nouvelle EURL mes services de conseil et de création en matière de communication online et offline. Je continue également à animer des formations autour des thèmes suivants : Bureautique, Multimédia, Communication Web



APTITUDES PROFESSIONNELLES

Graphiste depuis une dizaine d'années, j'aide les entreprises et les organisations de la région Auvergne à mettre en scène leur communication par le biais de supports divers.

Imprimerie ou Web, je peux répondre de manière centralisée aux besoins des entités pour diffuser leurs informations.



Créatif, Sérieux, bonne maîtrise de la chaine graphique et des outils associés (Photoshop, Illustrator, InDesign).



Bonne connaissance du web et des techniques de promotion des sites web (WordPress, Dreamweaver, Flash, campagnes Adwords, Google Analytics, MailChimp, ...).



Formateur bureautique depuis 9 ans sur les outils Microsoft Office.



MA PROFESSION DE FOI

Mon approche privilégie l'échange et la confiance avec mes clients et mes stagiaires.

Écouter, Comprendre pour intervenir efficacement en intégrant les problématiques de chacun.

Être réactif, travailler en transparence, délivrer un service de qualité, satisfaire le client...à la longue on s'y retrouve toujours !



Retrouvez une partie de mes réalisations à l'adresse suivante : http://www.cyrilgontier-realisations.com

Prochainement le siteArray sera en ligne !



Mes compétences :

Internet

Infographiste

Bureautique

Formateur

Formation