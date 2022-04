Cyril GONZALEZ

Curieux, motivé et à la recherche de nouvelles expériences, j'essaye toujours de faire de mon mieux en prenant plaisir à travailler. Je m'épanouis en acquérant de nouvelles compétences et en relevant de nouveaux défis chaque jour tout en faisant avancer les projets sur lesquels je travaille.



Mes compétences :

Analyse et résolution des problèmes

Autonome en aeraulique, hydraulique et électricité

Gestion et suivi de la mise en route d'installatio

Documents d'affaire, notes techniques, dimensionne

Suivi de chantiers

Autocad

Microsoft Office

Microsoft Visio