Cyril Gourbet, , 180 cm, 75 kg, châtain, yeux verts, comédien issu du théâtre et souvent associé aux rôles de flics, baroudeur, père, avocat, médecin... et sportif (je suis professeur de Sport!)



Après une formation chez Odile Mallet et Geneviève Brunet, j'ai interprété au théâtre des rôles aussi bien modernes : Ray Cooney, Ben Elton, J. Dell et G. Sibleyras…que classique, William Shakespeare, Nicolas Gogol, Aristophane, Molière.. et surtout une préférence pour les pièces comiques et boulevards (Georges Feydeau).



A la télévision, on me voit apparaître dans différentes séries telles que « Profilage » (TF1), « un bail très précaire» (France 3), "Un élève sous pression" (TF1), "Mère poule" (TF1), "Nos chers voisins" (TF1), "Engrenages" (Canal+), « Hard » (Canal +), "un village français" (France 3)...



Mes dernières publicités: Carrefour, sirop Eyguebelle et actuellement à la télé dans la publicité « Le Rustique » et bientôt pour la "DS4"



Mon actualité: En tournée dans le rôle principal: "Les Aventuriers de la Cité Z", une comédie d'aventure aux allures d’INDIANA JONES.



Ma Bande Démo: http://www.dailymotion.com/video/x2mkmmn_bandedemocyril-2015_shortfilms



Mon blog perso : http://cyril.gourbet.over-blog.com/