Cyril GOURET

Installation ,mise au point machine speciale de labo , France et Etranger.

Dans mes precedentes experiences mes domaines d'application de machines spéciales etaient plus elargies.

Autonome,polyvalent et réactif.



Actuellement:

SAV international : intervention(depannage) ou installation . Mecanique / electrique /Soft / programmation

Maintenance preventive et curative des differents equipements , couvrant un maximum de pays.

Formation sur l'utilisation des equipements.

Je collabore en tant qu’ingénieur service clientèle : c’est un poste stratégique en avant-vente, ainsi que l’image de l’entreprise qui m’emploie, et enfin pour la contribution dans le développement de machines ou consommables.

Récemment, on m’a intégré à titre collaboratif et technique sur des projets R&D.



Egalement integration elements de marquages type CIJ: LINX, Domino,

Etiquettage Zebra



Remontée d'infos:

-sur Qualité equipement,

-pour amélioration /rationnalisation/performance des equipements(machinerie) ou produits consommables

-Qualité consommables,

-sur la concurrence

-sur les besoins en clientele a developper

.... et autre feedbacks, en lien avec le Marketing/Qualité/ Indus .



Soutien aux Key Account Manager des differentes zones geographiques.



Pays couverts :Europe ( expression Anglais / Allemand / et basique en espagnol)

Amerique du Sud partiellement

quelques pays du continent Africain.



Mes compétences :

Soudure

Usinage classique et à commande numérique

Service après vente

SAV

International

Europe

Programmation automate Télémécanique et Siemens

Installation Maintenance Depannage