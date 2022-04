Cyril GOUST

Diplômé de l’École Nationale d’Ingénieur de Brest, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le développement informatique lié aux secteurs scientifiques et/ou des hautes technologies.



De part mes expériences dans différents environnements techniques tels que le positionnement sous-marin, la télécommunication ou encore la réalisation d'oeuvre interactive, j'ai su multiplier mes compétences et renforcer mon ouverture d'esprit au regard des différentes technologies informatiques. Mon expérience aux États-Unis m'a également permis de conforter mes qualités d’ingénieurs, mais également ma capacité d'adaptation dans un nouvel environnement culturel.



J'aimerai aujourd'hui intégrer une équipe de développement et y apporter mes connaissances et mes qualités d'ingénieurs, mais également mon dynamisme.



Mes compétences :

Sass

Symfony2

CakePHP

CSS 3

PHP

HTML 5

Qt

C++