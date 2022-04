Cyril GRADEL

Bonjour,



Actuellement, je suis responsable adjoint de la station SHELL et du point de vente PETIT CASINO sur l'autoroute A16. J'ai obtenu ce poste en ayant exécuté un travail sérieux au sein de celle-ci. Ayant appris le management, l'organisation du travail et le sens du commerce, je vous propose mes services. Je suis dynamique, sérieux, polyvalent et autonome dans mon travail. Doté d’un réel sens des affaires, j’accueille et conseille le client afin de satisfaire sa demande et fidéliser celui-ci pour ces prochains achats.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bank Repos