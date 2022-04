Cyril GRELL

Je pense être en mesure de pouvoir gérer :

• L’organisation d ‘événements.

• L ‘organisation du service.

• Le recrutement de personnel, organisation, animé une équipe pour une meilleur rentabilité, ma qualité de meneur a pu être reconnu et observé par ma direction.

• Gestion de stock, réaliser un budget dans les différents services (marge, coefficient, seuil de rentabilité, maitriser les couts).

• Orienté dans l’écoute, la discrétion, personnalisé chaque client pour répondre à toutes les demandes.

• Création de publicité, de communication pour fidéliser la clientèle (site internet, réseaux sociaux, flyers, publicité par SMS.

• Respect, maitrise des codes et exigences de l’établissement.

Suite à ma dernière expérience je pense pouvoir répondre à toutes les normes d’hygiène en rigueur que cela soit au restaurant, bar, cuisine, room service, ainsi que de gérer les aspects administratifs qui s’incombe à ce poste.

Ma fibre commerciale, mon intérêt au relationnel entre chaque service sont autant d’atouts que je désire mettre à votre service. Je serais honoré de pouvoir vous rencontrer afin de me présenter de manière plus approfondie.